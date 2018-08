Berlin

Para-EM: Weitspringer Popow beendet Karriere mit Silber

21.08.2018, 18:38 Uhr | dpa

Weitspringer Heinrich Popow hat zum Abschluss seiner Laufbahn die Silbermedaille bei den Europameisterschaften der Behindertensportler in Berlin gewonnen. Der zweimalige Paralympics-Sieger und Weltrekordhalter aus Leverkusen sprang am Dienstag mit 6,24 Metern persönliche Saisonbestleistung. In dem vierköpfigen Feld setzte sich der Däne Daniel Wagner mit 6,72 Metern durch. Der 35-jährige gebürtige Kasache Popow, dem im Alter von neun Jahren das linke Bein wegen einer Krebserkrankung abgenommen werden musste, war auch durch seine Teilnahme an der RTL-Show "Let's dance" bekannt geworden.