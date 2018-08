Hamburg

Deutsche Rollstuhlbasketballer scheiden im Achtelfinale aus

21.08.2018, 19:37 Uhr | dpa

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft ist im Achtelfinale der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg ausgeschieden. Die Gastgeber von Bundestrainer Nicolai Zeltinger unterlagen am Dienstag gegen Vize-Europameister Großbritannien mit 54:62 (23:33). Bester Werfer für das deutsche Team wurde Thomas Böhme mit 22 Punkten. Für die Mannschaft geht es nun in den anstehenden Platzierungsspielen noch um einen guten Abschluss.