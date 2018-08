Köln

Lasst die Spiele beginnen: Gamescom öffnet für alle Besucher

22.08.2018, 01:04 Uhr | dpa

Die Gamescom in Köln öffnet heute für alle Spielefans. Wer eines der großen, populären Spiele antesten will, muss recht flott auf den Beinen sein - traditionell bilden sich schnell ziemlich lange Schlangen vor den Ständen. Bis zum Samstag werden Hunderttausende Besucher erwartet, im vergangenen Jahr kamen mehr als 350 000. Über 1000 Aussteller zeigen ihre Neuheiten. Die Video- und Computerspielmesse war am Dienstag mit einem Fachbesuchertag gestartet.

Motto der Gamescom 2018 ist "Vielfalt gewinnt". Sie gilt als eine der wichtigsten Messen der Video- und Computerspielbranche weltweit und feiert in diesem Jahr ein Jubiläum - es ist die zehnte Gamescom. Zudem ist sie ein riesiges Event mit Musikbühnen in der Kölner Innenstadt und einem Zeltlager am Rheinufer. In diesem Jahr gibt es sogar eine "Pop-Up-Jugendherberge".