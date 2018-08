Berlin

Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Hellersdorf

22.08.2018, 05:12 Uhr | dpa

Bei einem Kellerbrand in Berlin-Hellersdorf sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Einige der 18 Bewohner mussten sich über tragbare Leitern in Sicherheit bringen. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.