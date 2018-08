Neustrelitz

Mehrfamilienhaus brennt: Sechs Bewohner leicht verletzt

22.08.2018, 05:22 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz sind sechs Bewohner leicht verletzt worden. Der Brand sei am Dienstagabend im Treppenhaus ausgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht werden. Sechs Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Stromverteilerkasten wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 40 000 Euro. Die Bewohner konnten noch am Abend zurück in ihre Wohnungen, wie ein Sprecher sagte.