Rostock

Suchtexperte: Mehr Frauen bekennen sich zu ihrer Sucht

22.08.2018, 05:27 Uhr | dpa

Immer mehr Frauen bekennen sich nach Erkenntnissen des Rostocker Suchttherapeuten Michael Köhnke zu ihrer Alkoholsucht und der Notwendigkeit einer Therapie. "Wir verzeichnen beim Anteil der Frauen unter den Patienten in den vergangenen zehn Jahren einen Zuwachs von 10 auf 20 Prozent", sagte Chefarzt Köhnke vor der offiziellen Eröffnung des Friedrich Petersen Rehabilitationszentrums im Rostocker Stadtteil Groß Klein am Mittwoch. Das bedeute nicht, dass mehr Frauen alkoholkrank sind als früher. "Frauen trauen sich inzwischen eher, Hilfe in Anspruch zu nehmen." Laut Köhnke gelten rund drei Prozent der Bevölkerung als alkoholkrank, es gebe aber eine hohe Dunkelziffer. Träger der Einrichtung ist die Evangelische Suchtkrankenhilfe MV.