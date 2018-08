Bassum

Tödlicher Motorradunfall bei Bassum

22.08.2018, 05:31 Uhr | dpa

Bei einem Motorradunfall nahe Bassum (Kreis Diepholz) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der 22-Jährige am Dienstagabend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war mit der Maschine gegen einen Baum geprallt. Der Biker starb noch am Unfallort.