Saalburg-Ebersdorf

Traktorfahrer missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer verletzt

22.08.2018, 06:35 Uhr | dpa

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Ein Traktorfahrer hatte am Dienstagnachmittag beim Abbiegen auf einer Landstraße dem 31-Jährigen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei Saalfeld am Mittwoch mitteilte. Der Motorradfahrer habe nicht mehr ausweichen können und sei gegen das Vorderrad des Traktors geprallt und dann auf die Fahrbahn gestürzt. Der 31-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Unfall passierte im Stadtteil Zoppoten.