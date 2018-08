Delmenhorst

Anwältin: Familien ermordeter Patienten froh über Prozess

22.08.2018, 06:35 Uhr | dpa

Die Anwältin der Nebenklage, Gaby Lübben, nimmt am Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel teil. Foto: Ingo Wagner/ (Quelle: dpa)

Die meisten Familien der Opfer blicken ihrer Anwältin zufolge angespannt, aber auch erleichtert auf den neuen Prozess gegen den verurteilten Patientenmörder Niels Högel. "Sie sind froh, dass es voran geht", sagte die Delmenhorster Nebenklage-Anwältin Gaby Lübben. Sie wird fast 100 und damit einen Großteil der 120 Nebenkläger vor dem Landgericht Oldenburg vertreten. Dort muss sich Högel ab Ende Oktober wegen Mordes an 98 Patienten an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst verantworten. Wegen sechs Taten sitzt er bereits lebenslang in Haft.

Der Prozess werde für die Angehörigen nicht einfach, sagte Lübben. Neben den sechs Nebenklage-Anwälten werden sich um sie auch Mitarbeiter des Opferhilfevereins Weißer Ring kümmern. Aus Platzgründen hat die Kammer die Verhandlung in die Weser-Ems-Hallen verlegt. Dort wird es für die Nebenkläger auch einen Raum geben, wo sie sich abgeschirmt von der Öffentlichkeit aufhalten können.