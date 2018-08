Zwickau

Zwei Männer schlagen auf Ladendetektiv ein

22.08.2018, 06:35 Uhr | dpa

Zwei Männer im Alter von 19 und 43 Jahren haben in Zwickau einen Ladendetektiv attackiert. Der Detektiv habe die beiden am Dienstagnachmittag in sein Büro mitgenommen, weil sie eine Dose Nüsse geöffnet, verspeist und wieder zurückgestellt hätten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 19-Jährige habe außerdem eine Getränkedose in der Kleidung versteckt. An der Kasse hatten sie noch andere Waren bezahlen wollen. Im Büro des Ladendetektivs hätten die Männer mit Fäusten und einem Beutel zugeschlagen. Anschließend flohen sie. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.