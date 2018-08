Hannover

Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover: zwei Verletzte

22.08.2018, 08:03 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrauto in Berlin. Foto: Britta Pedersen/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Wohnhausbrand in Hannover-List sind zwei Menschen verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus musste am Dienstagabend evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden in einem sechsstelligen Bereich bewegt. Das Haus war zunächst nicht bewohnbar. Auch die Brandursache war noch unklar.