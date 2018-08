Kiel

Rekordhalbjahr für den Tourismus im Norden

22.08.2018, 10:17 Uhr | dpa

Urlauber und Tagesgäste liegen am Strand an der Ostseeküste. Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein hat das beste erste Halbjahr ihrer Geschichte abgeschlossen. Von Januar bis Juni kamen fast 3,75 Millionen Übernachtungsgäste in das nördlichste Bundesland und damit 13,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie das Statistikamt Nord am Mittwoch weiter berichtete, stieg die Zahl der Übernachtungen in den Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten um 17,9 Prozent auf gut 13,82 Millionen.

"Noch nie zuvor in der Landesgeschichte wurden in Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr so viele Gäste und Übernachtungen gezählt wie in diesem Jahr", kommentierte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP). Die überdurchschnittlich kräftigen Zuwächse gehen aber auch darauf zurück, dass die Zahl der für die Statistik erfassten Betriebe zum Vorjahr deutlich zugenommen hat.