Stuhr

Brand in Supermarkt: Sechs Verletzte

22.08.2018, 11:39 Uhr | dpa

Sechs Menschen sind bei einem Brand in einem Supermarkt in Stuhr leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Vormittag im Bereich der Fleischtheke ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Verletzten hätten vermutlich Rauchgas eingeatmet. Alle Menschen konnten das Gebäude im Landkreis Diepholz verlassen. Zu der Schadenshöhe und zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor.