Anklage erhoben nach tödlicher Schlägerei in Passau

22.08.2018, 11:42 Uhr | dpa

Vier Monate nach einer tödlichen Schlägerei in Passau, bei der ein 15-Jähriger getötet wurde, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die mutmaßlichen Täter erhoben. Die Anklageschrift sei an das Landgericht Passau übergeben worden, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch.

Beschuldigte sind zwei zur Tatzeit erwachsene junge Männer sowie vier Jugendliche. Für letztere würde damit im Falle einer Verurteilung das Jugendstrafrecht angewendet. Der Strafvorwurf der Anklagebehörde lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Bei der Tat im April dieses Jahres war der 15-Jähriger nach Faustschlägen gegen Kopf und Oberkörper an seinem eigenen Blut erstickt.