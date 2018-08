Halle (Saale)

Filmmusik-Ehrenpreis für Komponist Peter Gotthardt

22.08.2018, 11:53 Uhr | dpa

Der Musiker und Komponist Peter Gotthardt bekommt für sein Lebenswerk den Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises. Der 77-Jährige werde die Auszeichnung am 26. Oktober in Halle von Vorjahrespreisträger Harold Faltermeyer erhalten, teilte die veranstaltende International Academy of Media and Arts am Mittwoch mit.

Der in Leipzig geborene Gotthardt hat den Angaben zufolge mehr als 500 Filmmusiken komponiert, unter anderem die für den DDR-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" (1973) in der Regie von Heiner Carow. Aus dem Film stammen auch die von Gotthardt komponierten Hits "Geh zu ihr" und "Wenn ein Mensch lebt" der Puhdys. Zu Gotthardts Repertoire gehören außerdem Kammer- und Balletmusik sowie Chansons und Musicals.

Der Deutsche Filmmusikpreis wird anlässlich der elften Filmmusiktage Sachsen-Anhalt verliehen, die vom 20. bis 27. Oktober veranstaltet werden. Gotthardt werde auf dem zu den Filmmusiktagen gehörenden Fachkongress sprechen, hieß es. Die Staatskapelle Halle unter Leitung von Bernd Ruf spielt beim Gala-Konzert am 27. Oktober in der Oper Halle auch Musiken des diesjährigen Ehrenpreisträgers.