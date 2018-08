Hannover

Niedersachsen zählt seine Burgen für europäische Datenbank

22.08.2018, 12:51 Uhr | dpa

Für eine europäische Datenbank hat Niedersachsen in den vergangenen drei Jahren zum ersten Mal alle seine Burgen gezählt. Demnach sind nun 1397 Burgen, Schlösser, Festungen und Pfalzen digital erfasst, wie das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) zum Ende des Projektes mitteilte. Die Zählung ist abgeschlossen, im September endet das Projekt dann offiziell. Die Daten werden in das europäische Register "Ebidat" eingespeist. Dort können Nutzer Informationen zu Burgen in ganz Europa abrufen.

In akribischer Kleinarbeit hätten Forscher des NLD für die Datenbank das gesamte Wissen über Niedersachsens Burgen zusammengetragen, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Mittwoch). "Dabei haben wir zum einen auf den 150 Jahre alten Aktenbestand des Landesamtes zurückgegriffen", sagte Markus Blaich, stellvertretender Leiter der Abteilung Archäologie beim Landesamt für Denkmalpflege. Zum anderen hätten er und seine Mitarbeiter die Bauten fotografiert und vermessen. Die Daten seien sehr nützlich: Jetzt sei klar, in welchem Zustand die Burgen sind. So könnten künftig gezielt Maßnahmen zur Erhaltung entwickelt werden, sagte Blaich.

Dabei seien trotz schon bestehender Daten in etwa einem Viertel der Landkreise noch neue Gebäude oder Ruinen aufgenommen worden. "Teilweise hat sich die Anzahl der Burgen verdoppelt." In der Liste finden sich etwa die Marienburg bei Pattensen, die Burg Bederkesa nahe Cuxhaven, Schloss Söder in Hildesheim sowie die Dringenburg im Ammerland.