Wernigerode

Kamera sendet scharfe Live-Bilder vom Brocken

22.08.2018, 12:57 Uhr | dpa

Live-Bilder vom höchsten Punkt Sachsen-Anhalts: Nach einem Probelauf ist eine neue Panorama-Kamera am Mittwoch auf dem Brocken offiziell in Betrieb genommen worden. Die Webcam überträgt nach Angaben der Wernigerode Tourismus GmbH künftig aktuelle Bilder ins Internet. Die neue Technik mache noch schärfere Aufnahmen möglich, hieß es. Die Kamera wurde bereits im Juli auf dem Brockenhaus installiert. Am Mittwoch zeigte sie unter anderem etliche Besucher beim Spaziergehen im Sonnenschein. Der Brocken ist mit 1141 Metern der höchste Gipfel Norddeutschlands.