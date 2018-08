Radebeul

Landesbühnen Sachsen mit 21 Premieren in der neuen Saison

22.08.2018, 13:04 Uhr | dpa

Die Landesbühnen Sachsen bleiben produktiv: Für die kommende Spielzeit kündigte das Mehrspartentheater am Mittwoch 21 Premieren an, darunter mehrere Uraufführungen. Klassiker mischen sich mit neuen Stoffen. Als eine Art Leitfaden der Saison dient der Wahlspruch der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Diesem Dreiklang möchten die Radebeuler, die auch in anderen Orten des Landes gastieren, unter anderem mit Georg Büchners "Dantons Tod" und der Beethoven-Oper "Fidelio" nachspüren.

Das Schauspiel ist mit zehn Premieren vertreten, darunter Wolfgang Bocherts "Draußen vor der Tür" und dem Märchen "Dornröschen". Von Autor Oliver Bukowski stammt die Uraufführung des Stückes "Wer seid ihr". Das Musiktheater eröffnet den Premierenreigen am 22. September mit der einer deutschsprachigen Erstaufführung von "Das Licht auf der Piazza" (Adam Guettel und Craig Lucas). Es folgen vier weitere Produktionen, so auch die Operette "Pariser Leben" von Jacques Offenbach. Das Tanzensemble ist genauso wie das Puppentheater mit je drei Premieren präsent.

Eröffnet wird die Spielzeit am 15. September mit einem Programm, das nicht nur im Haupthaus spielt, sondern auch einen Ausflug ins nahe gelegene Karl-May-Museum vorsieht.