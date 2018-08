Denkendorf

Unfall bei illegalem Autorennen: 21-Jähriger verletzt

22.08.2018, 13:13 Uhr | dpa

Bei einem illegalen Autorennen in Denkendorf (Kreis Esslingen) sind ein 21-Jähriger verletzt und mehrere Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachteten Zeugen am Dienstagabend, wie sich zwei Autos offenbar ein Rennen auf der Hauptstraße des Dorfes lieferten. Der vorausfahrende 24 Jahre alte Fahrer verlor in einer Kurve wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen ein parkendes Auto. Durch den Zusammenstoß wurde das parkende Auto auf einen weiteren stehenden Wagen geschoben. Das Auto des 24-Jährigen prallte von dem parkenden Auto ab und blieb nach einer Drehung auf der Gegenfahrbahn stehen. Der 21 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.