Bremen

Ausstellung über "Geisternetze": Fokus Meeresverschmutzung

22.08.2018, 14:25 Uhr | dpa

Jedes Jahr landen Tausende Tonnen alter Fischereigeräte und Netze im Meer. Welche Kunstwerke australische Ureinwohner aus angespülten Netzen fertigen, zeigt von diesem Freitag an eine Ausstellung im Übersee-Museum in Bremen. Die Tierskulpturen sollen auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen. Die "Geisternetze" bereiten nicht nur an der australischen Küste, sondern auch in der Nord- und Ostsee Probleme. "Vor zwei Wochen wurde in der Ostsee ein 500 Meter langes Fischernetz geborgen, mit unzähligen toten Seevögeln und Fischen darin. Das zeigt, wie nah diese Geisternetz-Problematik auch für uns ist", sagte die Kuratorin der Ausstellung, Stephanie Walda-Mandel, am Mittwoch.