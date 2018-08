Rositz

Diebe stehlen zwei Tonnen Schrott von Grundstück

22.08.2018, 14:46 Uhr | dpa

Schwere Beute: Unbekannte haben rund zwei Tonnen Schrott von einem Grundstück in Rositz (Altenburger Land) gestohlen. Bei der Beute handelte es sich unter anderem um Feldbahnschienen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Polizeiangaben sollen die Diebe das Metall am Dienstag abtransportiert haben. Ein 46-Jähriger hatte den Schrott auf seinem Grundstück gelagert. Die Ermittlungen laufen.