Darmstadt

Schuster warnt vor Duisburg

22.08.2018, 16:14 Uhr | dpa

Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat davor gewarnt, den kommenden Gegner MSV Duisburg zu unterschätzen. In den beiden ersten Liga-Spielen sei das Team unter Wert geschlagen worden. Duisburg sei eine "ehrliche Mannschaft", spiele kompakt, lauf- und zweikampfstark, also "einen typischen Zweitliga-Fußball", sagte Schuster am Mittwoch mit Blick auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Er rechne mit einem intensiven, kampfbetonten Spiel gegen den Tabellenvorletzten, "in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden".

Personell stehen dem Coach bis auf Angreifer Felix Platte (Syndesmoseverletzung) wohl alle Spieler zur Verfügung. Auch Kapitän Aytac Sulu, der zuletzt wegen einer Reizung an der Fußsohle mit dem Training aussetzen musste, werde wohl rechtzeitig fit sein.

Derweil feilen Schuster und sein Team weiter am Kader. Der Wunsch nach einer Verstärkung für die Offensive sei da. "Und ich denke, der Wunsch wird auch bald erfüllt", sagte Schuster. Unter der Woche trainierte der vereinslose Rechtsverteidiger Johannes Bühler (zuletzt 1899 Hoffenheim II) mit der Mannschaft. "Ich glaube nicht, dass er sofort der Mannschaft in der Zweiten Liga weiterhelfen könnte. Ich denke, aber dass er mit seinem Entwicklungspotenzial mittelfristig eine Rolle spielen könnte", so Schuster.

Unterdessen ist Mittelfeldspieler Julian von Haacke an den Drittligisten SV Meppen ausgeliehen worden. Der 24 Jahre alte von Haacke war im Juli 2017 von NEC Nijmegen nach Darmstadt gewechselt und kam seitdem in sechs Pflichtspielen zum Einsatz.