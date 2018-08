Fulda

Familiendrama: Anklage erhoben gegen Krankenschwester

22.08.2018, 16:16 Uhr | dpa

Nach dem Familiendrama mit zwei Toten zu Jahresbeginn im osthessischen Künzell hat die Staatsanwaltschaft Fulda Anklage gegen eine Krankenschwester erhoben. Die 48-jährige Frau muss sich womöglich wegen Totschlags im minderschweren Fall vor Gericht verantworten. Zunächst muss aber das Landgericht Fulda über die Anklage befinden und bei hinreichendem Tatverdacht einen Prozess eröffnen.

Die Anklage geht davon aus, dass es in der Familie einen gemeinsam gefassten Entschluss gab, sich umzubringen. Daraufhin soll die als Anästhesie-Krankenschwester arbeitende Frau geholfen haben, ihrem Mann (51) und ihrem Sohn (16) per Infusion eine tödliche Dosis des Narkosemittels Propofol zu verabreichen. Anschließend wollte sie sich selbst töten. Sie scheiterte aber und überlebte schwer verletzt, wie die Ermittler nach der Tat am 2. Januar berichteten.

Die Staatsanwaltschaft begründete die Anklage wie folgt: Die Angeschuldigte habe aufgrund ihres Berufs und Lebenserfahrung alle maßgebenden Aspekte der gemeinsamen Suizidentscheidung überblicken können. Die Anklage geht davon aus, dass der psychisch kranke Sohn aber aufgrund seines Reifegrads nicht in der Lage gewesen sei, die Tragweite der Entscheidung zu begreifen und die Einwilligung zum Tod zu geben.