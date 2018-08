Dortmund

Drei Sexualdelikte in kurzer Zeit: Wohl derselbe Täter

22.08.2018, 16:16 Uhr | dpa

Die drei Sexualdelikte zwischen dem 13. und 18. August in Dortmund sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft wahrscheinlich von demselben Täter verübt worden. Zweimal hatte der bislang unbekannte Mann Joggerinnen in zwei südlichen Stadtteilen überfallen und zum Sex gezwungen, einmal wurde eine Frau im Westen der Stadt auf dem Heimweg angegriffen. Sie konnte sich befreien und vor der drohenden Vergewaltigung fliehen. "Wir gehen jetzt aufgrund der Spurenlage davon aus, dass es sich um einen Täter handelt", sagte Staatsanwalt Henner Kruse am Dienstag der dpa.

Die Polizei fahndet nach einem etwas 30 bis 35 Jahre alten Mann und hat ein Phantombild des Gesuchten veröffentlich. Seit Tagen sind Hundertschaften, Reiter- und Fahrradstaffel in der Nähe der Tatorte unterwegs, verteilen Fahndungsfotos an Passanten und sind auf der Suche nach Zeugen.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hat die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen. "Ich kann gut verstehen, wenn diese abscheulichen Taten zur Verunsicherung in der Bevölkerung führen", sagte Lange laut Mitteilung.