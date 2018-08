Erfurt

Opposition will Wahltermin im September

22.08.2018, 16:18 Uhr | dpa

Der Termin für die Thüringer Landtagswahl im kommenden Jahr sorgt weiter für Meinungsverschiedenheiten. Vertreter der beiden Oppositionsfraktionen CDU und AfD plädierten am Mittwoch in Erfurt dafür, die Thüringer Anfang September 2019 zur Stimmabgabe aufzurufen. Seine Fraktion sei für den 1. September, an dem auch in Brandenburg und Sachsen gewählt werde, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jörg Geibert. Der Vorteil in der Zusammenlegung der Termine der drei ostdeutschen Bundesländer sei eine höhere Aufmerksamkeit und möglicherweise eine bessere Wahlbeteiligung.

Geibert sprach sich gegen einen Termin im Herbst aus, der offenbar von der rot-rot-grünen Koalition präferiert wird. "Zu dieser Zeit Wahlen zu machen ist nicht sehr demokratiefreundlich", sagte Geibert. Die Fraktionsvorsitzenden der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, und der Grünen, Dirk Adams, begründeten einen Wahltermin im Oktober, spätestens Anfang November mit noch geplanten Verabschiedung eines neuen Landeshaushalts für 2020 sowie eines dritten Gesetzes zu Gemeindefusionen.

Eine Entscheidung zum Landtagswahltermin will die Regierung nach Angaben der Staatskanzlei in den nächsten zwei Wochen fällen.