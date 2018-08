Osnabrück

Dieb versprüht Reizgas im Geschäft: Vier Leichtverletzte

22.08.2018, 16:24 Uhr | dpa

Ein Ladendieb hat in einem Osnabrücker Geschäft am Mittwoch Reizgas versprüht und dabei mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes den Mann beim Diebstahl von Parfüm und Kosmetik beobachtet und ihn zusammen mit einer Verkäuferin angesprochen. Daraufhin versprühte der Tatverdächtige das Reizgas und flüchtete ohne Beute aus dem Geschäft. Vier Personen in dem Drogeriemarkt wurden leicht verletzt. Trotz einer Polizeifahndung entwischte der Mann.