Kandel: Anwalt hält Urteil erst im September für möglich

22.08.2018, 16:28 Uhr | dpa

Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel rechnet der Anwalt des Angeklagten Abdul D. mit einer Urteilsverkündung vermutlich erst im September. "Ich halte das für möglich", sagte Verteidiger Maximilian Endler am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung vor dem Landgericht Landau. Es gebe weiteren Aufklärungsbedarf, meinte der Jurist am Mittwoch, ohne Details zu nennen. Ursprünglich hatte das Gericht Verhandlungstage nur bis Ende August terminiert. Am Dienstag legte die Justiz in Landau aber den 3. und den 10. September als mögliche weitere Sitzungstage fest.

Der Prozess wird nach Jugendstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Beschuldigte zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben.

Endler bezeichnete die Atmosphäre am zehnten Verhandlungstag als "sachlich". Am vergangenen Freitag soll es im Gerichtssaal zu einem Gerangel gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen gegen Abdul D. - er soll der Anklagebehörde zufolge zwei Vollstreckungsbeamte an der Hand verletzt haben. Der Verteidiger lehnte am Mittwoch jeden Kommentar zu den Berichten ab.