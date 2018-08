Mainz

Landtag streitet über Schulpolitik

Kurz nach dem Start ins neue Schuljahr hat der Landtag in Mainz bei der ersten Plenardebatte nach den Ferien über Schulpolitik gestritten. Es fielen zu viele Unterrichtsstunden aus, bei der teilweise gescheiterten Schließung kleiner Grundschulen habe sich die Regierung mit "handwerklichen Fehlern" blamiert und Eltern sowie Lehrer verunsichert, kritisierte der CDU-Abgeordnete Thomas Barth am Mittwoch.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wies die Kritik zurück. Anders als in Rheinland-Pfalz seien in anderen Ländern Lehrerstellen unbesetzt geblieben. Hierzulande wachse auch der Pool an Vertretungslehrern. Rheinland-Pfalz habe eine Ausnahmestellung inne. Für die Grünen verteidigte Daniel Köbler den Kurs der Regierung. Gleichwohl gebe es noch Hausaufgaben. Die Selbstständigkeit der Schulen müsse ausgebaut werden, auch bei den Themen Spracherwerb und Integration sei noch einiges zu tun. Sinnlos sei dagegen angesichts des Megathemas Digitalisierung ein "rückständiges Handyverbot". Ein solches Verbot landesweit in allen Grundschulen fordert die AfD.