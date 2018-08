Oldenburg

Versorgungsunternehmen EWE setzt auf neue Strategie

22.08.2018, 16:33 Uhr | dpa

Das Versorgungsunternehmen EWE aus Oldenburg steht vor einem Umbau. "Damit starten wir jetzt", sagte EWE-Chef Stefan Dohler in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über die überarbeitete Konzernstrategie. Demnach soll sich EWE zu einem Dienstleistungsunternehmen wandeln, das Angebote rund um Energie, Kommunikation, Daten und Mobilität verstärkt gebündelt anbietet.

Wie kaum ein anderer Energieversorger in Deutschland sei EWE in der Lage, eine Art Plattform zu werden. Wachstumschancen sieht der Vorstandsvorsitzende in den Bereichen Erneuerbare Energien, Mobilität, neue Speicherlösungen, Energiedienstleistungen und der Vernetzung von Daten. Die überarbeitete Strategie ist eine Grundlage für die Suche nach einem Investor.