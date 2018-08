Berlin

Berlinerin vermutlich erwürgt: Haftbefehl

22.08.2018, 16:37 Uhr | dpa

Berlin (dpa)- Nach der Entdeckung einer toten Berlinerin in Thüringen ist gegen einen dringend Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 41-Jährige sitzt nun in Berliner Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus. Demnach soll der Nachbar die 49-Jährige aus dem Bezirk Reinickendorf bei einem Streit in ihrer Wohnung erwürgt und die Leiche mit seinem Auto nach Thüringen gebracht haben.

Die Tote war Anfang Juli stark verwest und teilweise vergraben in der Nähe der Autobahn A9 bei Lindau im dortigen Saale-Holzland-Kreis an einem Feldweg von einem Spaziergänger gefunden worden. Niemand kannte die Frau.

Letztlich kamen die Ermittler dem 41-Jährigen über den Zahnstatus der Frau auf die Spur. Implantate konnten einem Labor zugeordnet werden, dann der Zahnarzt gefunden und damit der Name der Frau ermittelt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Dann habe sich noch herausgestellt, dass der Verdächtige das Konto der Frau geplündert habe. Der Mann war am Dienstag festgenommen worden. Er legte laut Staatsanwaltschaft ein umfassendes Geständnis ab.