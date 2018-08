Hamburg

Infekt: HSV-Kapitän Aaron Hunt muss erneut aussetzen

22.08.2018, 17:35 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss erneut auf seinen Kapitän Aaron Hunt verzichten. Der Offensivspieler setzte am Mittwoch wegen eines Infekts mit dem Training aus. Nach Angaben des Vereins ist sein Einsatz am Montag im Punktspiel gegen Arminia Bielefeld derzeit aber nicht in Gefahr. Der 31-Jährige war gerade erst nach muskulären Problemen in der Wade wieder in das Training eingestiegen.

Abwehrspieler Gotoku Sakai trainierte am Mittwoch individuell. Sein japanischer Landsmann Tatsuya Ito war nach überstandener Knöchelprellung wieder bei der Mannschaft.

HSV-Neuzugang Neuzugang Leo Lacroix darf auf die Berufung in die Schweizer A-Nationalmannschaft hoffen. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wurde von Nationaltrainer Vladimir Petkovic in das erweiterte Aufgebot der Eidgenossen für die Länderspiele am 8. September in St. Gallen gegen Island und drei Tage später in Leicester gegen England berufen. Lacroix war vor knapp zwei Wochen von AS Saint-Etienne zu den Hanseaten gewechselt.