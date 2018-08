Köln

Heidel: "Englische Agenten nerven von morgens bis abends"

22.08.2018, 17:45 Uhr | dpa

Manager Christian Heidel vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 sieht in der englischen Premier League eine Übersättigung des Marktes. "Die englischen Agenten nerven momentan von morgens bis abends, weil sie wahrscheinlich in England noch 100 Spieler abzugeben haben", sagte Heidel im Interview mit dem Deutschlandfunk. Unter anderem deshalb schaue er sich die Entwicklung in England mit einer gewissen Gelassenheit an: "Irgendwann ist da auch mal das Geld alle."

Zudem warnte der Schalker Sportvorstand auch noch einmal vor den Folgen einer möglichen Abschaffung der 50+1-Regel und damit Öffnung für Investoren. "Dann kommt eben ein Amerikaner oder Chinese mit dem großen Geldkoffer zu einem Klub aus den Niederungen der Zweiten Liga, spielt in zwei oder drei Jahren um die Deutsche Meisterschaft mit", erklärte Heidel: "Der hat dann ein Fanaufkommen von 3754 und auswärts fährt ein VW-Bus mit."