Hannover

Niedersachsen sagt Clankriminalität den Kampf an

22.08.2018, 17:45 Uhr | dpa

Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen sagen der stetig wachsenden Kriminalität von Familienclans den Kampf an. "Unser Ziel ist, diesen Strukturen konsequent mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln zu begegnen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Die Polizeibehörden hätten Konzepte erarbeitet, um ortsansässige kriminelle Familienclans oder Clanmitglieder zu bekämpfen.

Die AfD-Fraktion hatte die kriminellen Clans zum Thema gemacht und eine härtere Gangart gefordert, auch mit der Abschiebung ausländischer Intensivtäter. Von 2013 bis 2017 habe die Zahl der Straftaten, die Clanmitgliedern zuzuordnen seien, um rund 40 Prozent zugenommen, sagte der AfD-Abgeordnete Jens Ahrens. "Wir müssen endlich mit aller Entschlossenheit handeln", sagte der Abgeordnete und begrüßte zugleich den härten Kurs der Landesregierung.

"Mir ist bewusst, dass sich manche Menschen vor allem in deutschen Großstädten von der Clankriminalität bedroht fühlen und deshalb nehmen wir dieses Thema auch sehr ernst", sagte der Innenminister. "Das ist aber kein Grund für Panikmache, für Populismus und für Hetze gegen ganze Bevölkerungsgruppen."