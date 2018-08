Bad Gottleuba-Berggießhübel

26 Vietnamesen in Kleintransporter entdeckt

22.08.2018, 17:49 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der Autobahn 17 (Prag-Dresden) in einem Kleintransporter 26 eingeschleuste Vietnamesen entdeckt. Es handele sich um 16 Jugendliche und Heranwachsende sowie zehn Erwachsene, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Sie hätten alle keine Ausweispapiere vorweisen können. Die Beamten hatten den Kleintransporter am Dienstagabend am Parkplatz "Am Heidenholz" kontrolliert. Der Fahrer habe versucht, Gas zu geben, sei aber gestoppt worden. Der 22 Jahre alte Slowake wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu der Schleusung dauern an.