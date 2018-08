Ronneburg

Dach einer Lagerhalle brennt: Feuerwehrmann verletzt

22.08.2018, 17:49 Uhr | dpa

Bei der Brandbekämpfung an einer Lagerhalle in Ronneburg (Landkreis Greiz) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Dach der Halle für Leichtverpackungen hatte am Mittwoch aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Laut Polizei wurden mindestens 30 Solarmodule auf dem Dach beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Innere der Halle verhindern können.