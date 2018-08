Hamburg

Zweitliga-Profi Bouhaddouz wechselt nach Saudi-Arabien

22.08.2018, 18:36 Uhr | dpa

Paulis Aziz Bouhaddouz am Ball. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Profi Aziz Bouhaddouz wechselt vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zum saudi-arabischen Club Al-Batin FC. Das teilten die Hamburger am Mittwoch mit. "Aziz ist mit dem Wunsch, den Club zu verlassen und die neue Herausforderung in Saudi-Arabien anzunehmen, zu uns gekommen und wir haben seinem Wunsch entsprochen", sagte Sportchef Uwe Stöver. Zu den Ablösemodalitäten wollte St. Pauli nichts sagen. Der marokkanische Nationalspieler kam 2016 vom SV Sandhausen nach Hamburg und schoss in 56 Spielen 19 Tore.