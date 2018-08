Kaiserslautern

Mutmaßlicher Brandstifter in Kaiserslautern gefasst

22.08.2018, 18:44 Uhr | dpa

Nach mehreren Fällen von Brandstiftung in Kaiserslautern ist gegen einen 34-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht, für eine Brandstiftung sowie eine Sachbeschädigung in der Stadt verantwortlich zu sein, teilten das Polizeipräsidium Westpfalz und die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch mit.

Intensive Ermittlungen nach mehreren Brandstiftungen in Kaiserslautern hätten die Polizei auf die Spur des 34-Jährigen geführt. Er sei in der Nacht zum Mittwoch im Stadtgebiet Kaiserslautern gestellt worden. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Sowohl bei der Polizei als auch beim Ermittlungsrichter habe der Mann zu den Vorwürfen geschwiegen. Ob er für weitere ähnliche Fälle verantwortlich sein könnte, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Parallel werde gegen den 34-Jährigen auch wegen des Verdachts auf Autodiebstahl ermittelt, nachdem der Mann bei seiner Festnahme in der Nacht zu Mittwoch in einem Wagen gesessen habe, der am Vortag in Kaiserslautern gestohlen worden war. Auf dem Fahrersitz des Autos habe zu diesem Zeitpunkt ein 23-Jähriger aus Kaiserslautern gesessen, auf den ebenfalls ein Ermittlungsverfahren zukomme.