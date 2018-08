Hamburg

Akku-Ladegerät explodiert: Mann lebensgefährlich verletzt

22.08.2018, 19:51 Uhr | dpa

Bei der Explosion eines Akku-Ladegeräts ist in Hamburg-St.Pauli ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Der 35-Jährige habe nach dem Unfall am Mittwochnachmittag wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, teilte die Feuerwehr mit. Wie es zu der Explosion des Ladegerätes kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Gebäude. Nach Angaben der Feuerwehr wurde für rund 25 Zeugen das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes zur psychologischen Betreuung angefordert.