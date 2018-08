Leverkusen

Leverkusens Torhüter Kirschbaum verpasst den Saisonstart

22.08.2018, 20:07 Uhr | dpa

Leverkusens Torwart Thorsten Kirschbaum in Aktion. Foto: Tim Rehbein/Archiv (Quelle: dpa)

Neuzugang Thorsten Kirschbaum verpasst beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen den Saisonstart. Der 31 Jahre alte Torhüter erlitt im Training am Mittwoch einen Muskelhüllenriss im rechten Oberschenkel und fällt nach Vereinsgaben zwei Wochen aus. Kirschbaum war vor der Saison als Nummer drei von Nürnberg nach Leverkusen gewechselt. Nach dem Ausfall des neuen Stammtorhüters Lukas Hradecky (Zyste im Kiefer) hätte er am 1. Spieltag am Samstag bei Borussia Mönchengladbach aber zumindest auf der Bank gesessen.