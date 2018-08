Berlin

Auto beschädigt: möglicherweise antisemitischer Hintergrund

22.08.2018, 20:47 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) - Nach der Beschädigung eines Autos in Oberschöneweide prüft die Polizei, ob die Tat einen antisemitischen Hintergrund hat. Ein 55-Jähriger habe die Polizei am Mittwoch in die Fuststraße zu seinem demolierten Wagen gerufen, teilte die Behörde mit. Den Beamten habe er berichtet, dass er jüdischen Glaubens sei und dies nicht die erste Sachbeschädigung an seinem Wagen war. Der für politische motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat daraufhin den Fall übernommen.