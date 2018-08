Bottrop

Emscher-Umbau: Riesenprojekt fürs Revier auf Zielgerade

23.08.2018, 01:04 Uhr | dpa

Zehn Jahre nach dem offiziellen Start steht der 5,3 Milliarden Euro teure Umbau der Emscher, das größte Einzelbauprojekt im Ruhrgebiet, vor dem Abschluss: Die Initiatoren ziehen heute bei einer Pressekonferenz in einem Pumpwerk in 45 Metern Tiefe Bilanz. Viele Jahre flossen die Abwässer aus Hunderttausenden Wohnungen im Emschertal in den Fluss, den Anwohner nur "Köttelbecken" nannten. Nach dem Umbau soll das stinkende Abwasser unterirdisch in Kanälen geführt werden. Im Emscher-Bett soll dann wieder ausschließlich Quell- und Regenwasser fließen. Für den 24. September ist die Inbetriebnahme des größten Teilstückes des Abwasserkanals Emscher in Anwesenheit von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geplant.