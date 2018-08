Saarbrücken

Liegestütze auf Altar: Prozess um Strafmaß

23.08.2018, 01:26 Uhr | dpa

Er ist bereits verurteilt, jetzt geht es noch um das Strafmaß: Wegen Liegestützen auf dem Altar einer Saarbrücker Kirche steht der Videokünstler Alexander Karle heute erneut vor Gericht. In der Verhandlung vor dem Landgericht Saarbrücken soll die Höhe des Strafmaßes festgelegt werden. Der Künstler war Mitte Mai in einem Berufungsprozess vor dem Saarländischen Oberlandesgericht wegen Hausfriedensbruchs und Störung der Religionsausübung rechtskräftig verurteilt worden.

Für seine Kunstaktion war Karle 2016 über eine Kordel in den Altarraum der Basilika St. Johann gestiegen, hatte auf dem Altar 26 Liegestütze gemacht und sich dabei gefilmt. Den Film mit dem Namen "pressure to perform" zeigte er anschließend in Schaufenstern.

Das Amtsgericht Saarbrücken hatte den Künstler im Januar 2017 wegen Hausfriedensbruchs und Störung der Religionsausübung zu einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt. Dieses Urteil hatte das Landgericht im Juli 2017 aufgehoben und Karle lediglich wegen Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen und verwarnt. Daraufhin waren Staatsanwaltschaft und Karle in Revision gegangen.