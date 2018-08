Bamberg

Volksfeststimmung in Bamberger Altstadt: Sandkerwa beginnt

23.08.2018, 02:19 Uhr | dpa

Nach einem Jahr Pause lockt die Bamberger Sandkerwa heuer wieder Tausende Besucher in Feierlaune in die Innenstadt. Das traditionelle Volksfest beginnt am frühen Abend.

Im vergangenen Jahr hatten die ehrenamtlichen Veranstalter die Kerwa abgesagt - die Sicherheitsauflagen seien zu hoch gewesen und das finanzielle Risiko zu groß, so die Begründung. Inzwischen ist die Stadt mit eingestiegen, um das Traditionsfest zu retten. Für dieses Jahr ist mehr Sicherheitspersonal engagiert worden - und Barrieren sollen das Festgelände schützen.

Vor den Kulissen allerdings werden die erwarteten 200 000 Besucher kaum Veränderungen merken: Fahrgeschäfte, Festzelt, Bier und Bratwurst sorgen bis Montagabend für Volksfeststimmung inmitten der historischen Altstadt am Regnitzufer. Zum Programm gehört auch wieder das traditionelle Fischerstechen auf dem Fluss: Die Teilnehmer stehen sich auf Booten gegenüber und versuchen, den Kontrahenten ins Wasser zu stoßen.