Köln

Kiosksterben: 2000 Geschäfte weniger in zehn Jahren

23.08.2018, 05:54 Uhr | dpa

Kioske, in denen Zigaretten, Getränke oder Süßigkeiten gekauft werden, gibt es in Deutschland immer weniger. Rund 2000 Kioske seien in den vergangenen zehn Jahren verschwunden, schätzt der Handelsverband Deutschland (HDE). Heute gebe es noch rund 23 500 kleine Kioske, Trinkhallen, Büdchen oder Wasserhäuschen. Der Umsatz liege bei geschätzten 7,5 Milliarden Euro, sagte Olaf Roik vom HDE. Als Kioskhochburgen gelten Berlin und Nordrhein-Westfalen. Das Geschäft steht mit Tankstellen, Bahnhöfen oder den länger geöffneten Supermärkten in harter Konkurrenz.

Um die kulturelle Bedeutung der Kioske in den Vordergrund zu stellen, wird am Samstag der zweite Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet gefeiert. 50 Büdchen in zahlreichen Städten stellen in verschiedenen Sparten wie Film, Musik oder Fußball ein Kulturprogramm auf die Beine. Knapp 150 weitere Buden beteiligen sich mit einem eigenen Programm an der Veranstaltung.

Die kleinen Läden sind für viele aber mehr als nur ein Ort für einen schnellen Kaffee oder Bier. "Kioske haben eine emotionale Komponente. Man trifft dort Nachbarn und Freunde und spricht über die Ereignisse in der Nachbarschaft", betont Dirk Stürmer vom Dortmunder Kioskclub. "Der Kunde wird dort persönlich betreut. Das gibt es in den größeren Supermärkten nicht."