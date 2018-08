Leer (Ostfriesland)

Studie: Zukunftsvision für Ems sieht Verbesserungen

23.08.2018, 07:58 Uhr | dpa

Das angeschlagene Ökosystem der Ems kann sich nach dem Ergebnis einer neuen Studie durch den Masterplan 2050 deutlich verbessern. Die künftigen Maßnahmen zur Renaturierung würden zur Vielfalt von Pflanzen und Tieren beitragen und die Nährstoffeinträge in den Dollart und das Wattenmeer verringern helfen, heißt es in der Untersuchung. Die Umweltverbände Bund, Nabu und WWF hatten dazu die frühere, heutige und zukünftige Situation an dem Fluss vergleichen lassen. "Eine renaturierte Ems nutzt Erholungssuchenden und wirkt sich positiv auf den Schutz von Klima und Wattenmeer aus", lautet ein Ergebnis.