Barsinghausen

Barsinghausener Stadtfest: drei Verkaufsstände brennen

23.08.2018, 07:58 Uhr | dpa

Drei Verkaufsstände sind kurz vor Beginn des Barsinghausener Stadtfestes in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr gerufen, als sie den Brand auf dem Festgelände bemerkten, wie die Polizei mitteilte. Die Stände sind nach dem Feuer nicht mehr nutzbar. Zeugen sahen eine Person, die vom Tatort weglief. Inwieweit sie in Zusammenhang mit dem Brand steht, war noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war ebenfalls noch unbekannt.

Das Stadtfest in Barsinghausen bei Hannover findet zum 47. Mal statt. Von Freitag bis Sonntag treten in der Innenstadt verschiedene Musiker und Vereine auf.