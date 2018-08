Halle (Saale)

Zwei Jugendliche in Halle mit Messer bedroht und beraubt

23.08.2018, 08:25 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind in Halle von Gleichaltrigen mit Messern bedroht und beraubt worden. Einem der Jugendlichen seien am Mittwochabend die Schuhe und eine Mütze gestohlen worden, teilte ein Sprecher der Polizei Halle am Donnerstag mit. Die Täter seien vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte geflohen. Die beiden Opfer sagten demnach aus, dass sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben soll.