Potsdam

Waldbrandgefahr bleibt hoch: 12 Landkreise mit Warnstufe 5

23.08.2018, 09:14 Uhr | dpa

Ein Hinweisschild für die Waldbrandstufe steht in der Rezeption des "Naturcamping am Ellbogensee". Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen der langanhaltenden Trockenheit und Hitze bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg und Berlin weiter hoch. Für 12 von 14 Landkreisen wird für Donnerstag die höchste Warnstufe 5 ausgerufen. Lediglich in der Uckermark sowie im Landkreis Spree-Neiße mit der Stadt Cottbus herrscht die zweithöchste Warnstufe 4.

Das Umweltministerium in Potsdam appelliert auf seiner Internetseite, alles zu unterlassen, was zu einem Brand im Wald führen könnte: Es gilt ein striktes Rauchverbot im Wald, auch Grillen und Lagerfeuer sind verboten. Kleinste Funken könnten schon eine Katastrophe auslösen. Mehr als 90 Prozent der Waldbrände werden von Menschen verursacht, hieß es weiter.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam rechnet für Donnerstag mit einem erneuten Temperaturanstieg. Die Höchstwerte liegen bei 30 bis 35 Grad. Eine Abkühlung sei erst am Wochenende zu erwarten. Demnach sollte die Temperatur am Freitag auf 26 Grad sinken, mit Schauern und Gewittern sei zu rechnen.