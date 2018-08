Potsdam

Nicht mehr schwitzen: Temperaturen unter 30-Grad-Marke

23.08.2018, 10:54 Uhr | dpa

Nach dem Schwitzen und Ächzen unter den heißen Temperaturen wird es in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen deutlich kühler. Während für Donnerstag noch Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad vorhergesagt waren, ziehen in der Nacht zum Freitag Wolken auf und es kann örtlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag auf seiner Internetseite mitteilte. Am Freitag werden demnach dann noch Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad erreicht. Am Samstag sollen diese weiter zurückgehen: Auf 19 bis 22 Grad. Am Sonntag soll es dann nochmals etwas kühler werden.