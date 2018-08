Dresden

Ex-Profi Fiel neuer Interims-Coach von Dynamo Dresden

23.08.2018, 11:07 Uhr | dpa

Ex-Profi Cristian Fiel übernimmt interimsweise das Traineramt beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Wie die Sachsen am Donnerstag bekanntgaben, übernimmt der 38-jährige bis auf Weiteres das Amt von Uwe Neuhaus. Er war am Mittwochabend nach durchwachsenem Saisonstart entlassen worden. Der Deutsch-Spanier wird am Donnerstagnachmittag die erste Trainingseinheit der Profis leiten. Am Freitag (12.30 Uhr) soll der frühere Dynamo-Kapitän auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

"Cristian Fiel hat sich seit 2010 nicht nur bei unseren Fans, sondern auch bei allen anderen Menschen im Verein unheimlich viel Kredit und Anerkennung erarbeitet. Er lebt Fußball mit jeder Faser, und ich bin überzeugt, dass er seine Ausbildung zum Fußballlehrer kommendes Jahr erfolgreich abschließen wird", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Fiel war 2010 zu den Elbestädtern gekommen und avancierte in 117 Pflichtspielen zum Publikumsliebling. Seit seinem Karriereende im Sommer 2015 ist er als U17-Trainer im Leistungsbereich von Dresdens Nachwuchs-Akademie tätig. Im Juni begann "Fielo" seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).